Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:59, 14 февраля 2025Экономика

Звезда «Дома-2» сделала ремонт на кухне и разрыдалась

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева сделала ремонт на кухне и разрыдалась
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Звезда телешоу «Дом-2» Нелли Ермолаева сделала ремонт на кухне и разрыдалась. Своими эмоциями она поделилась с подписчиками в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогер опубликовала видео, записанное на кухне в новой квартире, и не смогла сдержать эмоций, рассказывая о проделанной работе. По ее словам, в помещении осталось лишь повесить шторы. «Просто до слез. И меня, наверное, поймут женщины, потому что я очень тщательно подходила к выбору кухни, я все до мелочей подбирала, я просто сейчас смотрю и не верю, что она вся готова. Я не отчаянная домохозяйка, я просто тот человек, который всегда мечтал о своем доме, и я просто стою сейчас, смотрю и не верю. Когда мечты твои сбываются — дорогого стоит. Это прямо, знаете, такие слезы радости, слезы счастья, слезы гордости за себя, для себя», — разоткровенничалась она.

В конце прошлого года стало известно, что в подмосковном поселке Лобаново городского округа Домодедово выставили на продажу участок, на котором в прошлом снимались выпуски «Дома-2». За его покупку владелец попросил 690 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Вэнс назвал Зеленскому главную цель США на Украине

      Названы главные признаки тупиковых отношений

      Зеленский рассказал об итогах встречи с Вэнсом в Мюнхене

      Звезда «Дома-2» сделала ремонт на кухне и разрыдалась

      В России придумали новый способ сортировать мусор

      ИИ начнет следить за состоянием дорог в российских городах

      В Киеве услышали плохой звонок для Украины в речи вице-президента США в Мюнхене

      ВСУ обстреляли журналистов Первого канала в Курской области

      Футболист «Динамо» заявил о желании пожить в США

      Вэнс указал на важность начала диалога России и Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше