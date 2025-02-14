Звезда «Дома-2» сделала ремонт на кухне и разрыдалась

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева сделала ремонт на кухне и разрыдалась

Звезда телешоу «Дом-2» Нелли Ермолаева сделала ремонт на кухне и разрыдалась. Своими эмоциями она поделилась с подписчиками в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогер опубликовала видео, записанное на кухне в новой квартире, и не смогла сдержать эмоций, рассказывая о проделанной работе. По ее словам, в помещении осталось лишь повесить шторы. «Просто до слез. И меня, наверное, поймут женщины, потому что я очень тщательно подходила к выбору кухни, я все до мелочей подбирала, я просто сейчас смотрю и не верю, что она вся готова. Я не отчаянная домохозяйка, я просто тот человек, который всегда мечтал о своем доме, и я просто стою сейчас, смотрю и не верю. Когда мечты твои сбываются — дорогого стоит. Это прямо, знаете, такие слезы радости, слезы счастья, слезы гордости за себя, для себя», — разоткровенничалась она.

В конце прошлого года стало известно, что в подмосковном поселке Лобаново городского округа Домодедово выставили на продажу участок, на котором в прошлом снимались выпуски «Дома-2». За его покупку владелец попросил 690 миллионов рублей.