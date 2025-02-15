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00:09, 15 февраля 2025Мир

Белый дом лишил журналистов агентства AP доступа в Овальный кабинет

Белый дом лишил журналистов Associated Press доступа в Овальный кабинет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valerie Plesch / dpa / Global Look Press

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа лишила журналистов агентства Associated Press (AP) доступа в Овальный кабинет и на борт президентского самолета. Об этом проинформировал заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Тейлор Бадович в соцсети X.

«Associated Press продолжает игнорировать осуществленное по закону переименование Американского залива», — посетовал он.

По его мнению, решение руководства AP «сеет рознь». Бадович также подчеркнул, что первая поправка к Конституции США о свободе слова «не гарантирует (журналистам) привилегии по беспрепятственному доступу» в Овальный кабинет и на борт президентского самолета. При этом журналисты данного агентства сохранят пропуска на территорию Белого дома.

6 февраля в Белом доме сообщили, что департамент государственной эффективности, руководителем которого является предприниматель Илон Маск, прекратит финансирование издания Politico и других СМИ, содержавшихся за счет Агентства США по международному развитию (USAID).

Позже бизнесмен посетовал, что государственные траты на СМИ, включая подписки на новостную ленту Associated Press, — растрата средств налогоплательщиков, и они будут сокращены.

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