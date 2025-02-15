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14:07, 15 февраля 2025Россия

Хакамада прокомментировала вечеринку со своим участием после визита туда силовиков

Хакамада прокомментировала вечеринку со своим участием, куда прибыли силовики
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Бывший депутат Государственной Думы и экс-сопредседатель ныне несуществующей партии «Союз правых сил» Ирина Хакамада опровергла сообщения о том, что она была организатором вечеринки в московском отеле Savoy в честь Дня святого Валентина, на которую прибыли силовики и начали проверять документы посетителей. Свой комментарий она опубликовала в субботу, 15 февраля, в личном Telegram-канале.

«Вчера я была приглашена друзьями на музыкальное мероприятие и присутствовала только как гость (известно, что я увлекаюсь электронной музыкой как слушатель, а не DJ). То есть, я не была ни организатором мероприятия, ни должно была там выступать ни с каким DJ сетом», — сообщила она.

Хакамада уточнила, что мероприятие проходило в светском формате и с деловым дресс-кодом. После прибытия силовиков оно было остановлено.

«Все прошло этично (никого в пол лицом не укладывали). У молодых людей проверяли документы, всех женщин отпустили. Все», — резюмировала экс-политик.

Ранее сообщалось, что правоохранители ворвались в московский отель Savoy во время вечеринки в честь Дня святого Валентина. Силовики начали проверять документы посетителей. Заявлялось, что на месте обнаружены пакеты с неизвестным белым веществом. Также утверждалось, что на мероприятии с DJ-сетом выступала Ирина Хакамада.

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