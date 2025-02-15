Сретение Господне в 2025 году: что надо знать о важном церковном празднике

Православные в России отмечают Сретение Господне

Сегодня, 15 февраля, православные верующие отмечают один из важнейших церковных праздников — Сретение Господне. Он относится к числу двунадесятых праздников — тех, что посвящены земным событиям жизни Богородицы и Христа. Именно в этот день Иосиф и Мария принесли 40-дневного Иисуса в Иерусалимский храм, где в младенце и был признан Мессия. Подробнее об истории Сретения Господня, его традициях и приметах рассказывает «Лента.ру».

Дата Сретения Господня

Сретение Господне в России празднуется 15 февраля — ровно через 40 дней после Рождества. В 2025 году эта дата выпадает на субботу.

Дата праздника выбрана не случайно и связана с евангельским рассказом, который представлен в Евангелии от Луки (Лк. 2:22–40).

Слово «сретение» с древнеславянского языка переводится как «встреча». Именно встреча человечества с Богом — главная суть этого праздника

История Сретения Господня

Когда Иисусу исполнилось 40 дней, родители принесли его в храм Иерусалимский, чтобы совершить обряд очищения.

У древних евреев существовала традиция, согласно которой мать, родившая мальчика, должна была прийти с младенцем в Иерусалимский храм через 40 дней после рождения — чтобы совершить обряд очищения и принести жертву. К слову, в случае рождения девочки женщина могла появиться в храме только через 80 дней, поскольку до этого времени считалась «нечистой». Кроме того, на 40-й день после рождения первенца иудеи, по Моисеевому закону, посвящали мальчиков Богу. Этот закон был установлен в память об исходе из Египта и освобождении евреев от рабства. Согласно Писанию, Иисус был рожден от Девы Марии через непорочное зачатие, а значит, проводить обряд не требовалось. Однако Богородица уважала традицию и решила ее соблюсти.

Марию и Иосифа с младенцем встретил старец Симеон — один из 70 благочестивых ученых, переводивший Священное Писание с иврита на греческий. Считается, что в процессе перевода пророчеств он не поверил, что «дева» (то есть нетронутая мужчиной) может родить сына. Тогда Симеону явился ангел, который пообещал, что ученый увидит исполнение предсказанного своими глазами и умрет лишь после встречи с Мессией.

Когда же родители принесли младенца Иисуса, Симеону было уже 360 лет. Вдохновленный Святым Духом, он подошел к ним, взял ребенка на руки и произнес знаменитые слова: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал перед лицом всех народов, свет к просвещению языков и славу народа Твоего Израиля». (Лк. 2:29-32). Также он предсказал Марии, что ее сын будет предназначен для «падения и восстания многих в Израиле».

Эти слова выражают признание того, что Иисус — это обещанный Мессия, который принес свет не только для Израиля, но и для всех народов мира

В тот день в храме находилась и пророчица Анна, вдова, которая проводила всю свою жизнь в молитвах и постах. Она подошла к семье Иисуса в тот момент, когда Симеон держал Богомладенца на руках, и также воздала благодарение Богу, провозгласив, что ожидание Того, кто принесет искупление Иерусалима, окончено.

Философский смысл праздника

Встреча как момент преображения

Для Симеона встреча с Иисусом стала кульминацией всей его жизни, ведь он многие годы ждал этого момента — возможности увидеть Спасителя и утвердиться в своем духовном поиске. Это символизирует признание Бога как высшей истины, которая может освободить человека от ограниченности его существования.

Сретение Господне в философском смысле — это не просто встреча старца Симеона с Мессией, а встреча человека с Богом. Это момент перемены, прозорливости и самопознания

Философски можно рассматривать Сретение как символ личного опыта, когда человек, несмотря на все свои сомнения и поиски, наконец встречает тот свет и истину, которые освещают его путь. Это встреча, которая преображает личность, открывает новые горизонты и дает смысл жизни.

Новый и Ветхий Завет: символ перехода

При этом Сретение — это и момент перехода от старого к новому. Ветхий Завет, который символизируют Симеон и Анна, встречает Новый Завет, который принес Христос. Это событие можно интерпретировать как философский переход от одной эпохи к другой, от старых норм и правил, основанных на законе, к новой реальности, построенной на любви и благодати.

Христос как Мессия представляет собой новую этическую реальность, где главное не внешний закон, а внутреннее состояние сердца.

Традиции праздника

Богослужение

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Основная часть празднования Сретения Господня — богослужение, которое начинается с Всенощного бдения. В это время поются особые песнопения, прославляющие встречу Младенца Христа с миром.

В Литургии, которая совершается в день Сретения, особое внимание уделяется чтению евангельского отрывка, в котором описывается встреча Симеона и Анны с Христом в храме. Службы на Сретение Господне отличаются своей торжественностью.

Освящение свечей

Одной из важнейших традиций праздника стало освящение свечей. Символика свечей ассоциируется с Христом как «Светом мира» (Иоанн 8:12). Многие верующие берут такие освященные свечи в поездки или просто используют их для молитвы в доме.

Крестный ход

В некоторых храмах на Сретение проводятся крестные ходы, в которых участвуют священнослужители и прихожане. Во время крестного хода верующие с молитвами обходят храм или его территорию, держа в руках зажженные свечи.

Народные обычаи

В народной традиции на Сретение Господне тоже есть свои особенности. В некоторых регионах России праздник связывают с наступлением весны. Считается, что в этот день солнце начинает «побеждать» холод, а весна приближается. Поэтому раньше на Сретение часто устраивали гуляния, народные праздники и ярмарки.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Некоторые народные традиции этого дня связаны с домом и семейными отношениями. В этот день было принято зажигать огонь в доме, чтобы очищать жилище от нечистых духов и злых сил. На Руси верили, что огонь, освященный в церкви на Сретение, способен приносить благословение дому. Вместе с тем в этот день набирали воду из колодцев — она считалась священной.

Сретение Господне имеет особое значение и в аграрном календаре, так как связано с тем, что в этот период наступает время зимней оттепели, когда дни начинают становиться длиннее, а ночь — короче. Для крестьян это был важный момент, когда начинался подготовительный период к весенним полевым работам. Праздник был своеобразным переходом от зимы к весне, и поэтому в народной традиции Сретение сопровождалось предсказаниями о том, какой будет весна и лето.

Приметы