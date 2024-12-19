Путин рассказал об урожае 2024 года

Путин: в 2024 году Россия соберет урожай в 130 миллионов тонн зерна

В 2023 году урожай зерновых в России составил 148 миллионов тонн, а в этом будет 130 миллионов. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», заявил президент России Владимир Путин.

«Нас не может не радовать то, что происходит в сельском хозяйстве. Это одна из ключевых отраслей в экономике РФ», — констатировал Путин.

По его словам, этот сегмент экономики растет хорошим темпом — три процента в год. Глава государства напомнил, что в 1986 году СССР закупил 35 миллионов тонн зерновых. А в 2023 году Россия экспортировала 66 миллионов тонн.

«Это кажется невозможным, но это происходит, — сказал президент. — Мы входим в число трех крупнейших экспортеров продовольствия на мировой рынок. А по пшенице вообще занимаем первое место».

При этом он признал, что есть проблемы с молоком и плодоовощной продукцией. Кроме того, одна из важнейших проблем — это социальные вопросы на селе: жилье, культура, образование.

Путин также заявил, что ему известно о проблеме роста цен на сливочное масло в некоторых регионах страны. Причиной этого, по мнению руководителя страны, стал рост потребления мяса и молока. Однако производство продуктов растет не такими быстрыми темпами.