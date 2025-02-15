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08:00, 15 февраля 2025Культура

Стало известно о подготовке «концерта мира» на Красной площади летом

Певец Бано: Москва устроит концерт в честь мира на Красной площади уже в августе
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Москва уже к августу готовится устроить концерт на Красной Площади в честь мирного завершения конфликта на Украине. Об этом в интервью итальянскому агентству Ansa заявил эстрадный певец Аль Бано, который получил приглашение от своего импрессарио в России, устроившего четыре его выступления перед президентом РФ Владимиром Путиным, принять участие в концерте летом.

«Он сказал мне быть готовыми "к концу августа или началу сентября, потому что мы будем организовывать концерт мира"», — подтвердил исполнитель.

Бано добавил, что, если судить по новостям по итогам разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, вскоре произойдут некие перемены. Певец уверен, что импрессарио не ошибается, «так как он никогда не допускал ошибок за все время наших рабочих отношений, и сейчас будет так же».

«Концерт мира пройдет на Красной площади. И это прекрасные новости», — заключил исполнитель.

Ранее на Западе раскрыли возможный состав переговорной группы России по Украине. Предполагается, что для переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом будут выбраны помощник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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