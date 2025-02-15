Британский лорд Скидельски допустил ухудшение на Украине без достижения мира

Член палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски заявил, что Украина рискует оказаться в тяжелой ситуации. Об этом он высказался в интервью The American Conservative.

Скидельски допустил, что без изменений в ближайшее время Украина может остаться в более тяжелом положении, чем если бы Киев согласился на мирное урегулирование на основе компромисса.

«Если все останется как есть, то Украина окажется в более удручающем положении, чем если бы в ближайшем будущем удалось достичь мира на основе компромисса», — предупредил он.

Ранее глава МИД Британии Дэвид Лэмми призвал Украину участвовать в любых мировых переговорах. «Все мы хотим предположить конец этой ужасной войне», — подчеркнул он.