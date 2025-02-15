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21:53, 15 февраля 2025Интернет и СМИ

В соцсети X появился верифицированный аккаунт Гитлера

CursorInfo: В соцсети X был замечен верифицированный аккаунт Гитлера
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: @DrEliDavid

В соцсети X (бывший Twitter) был замечен аккаунт от имени Адольфа Гитлера, верифицированный галочкой. На это обратило внимание израильское агентство CursorInfo.

В публикации отмечается, что случай вызвал возмущение среди пользователей, которые задались вопросом, каким образом страница могла пройти модерацию. В описании профиля указано «Вернулся делать Германию великой снова». Администрация соцсети не прокомментировала ситуацию.

Исследователь в области искусственно интеллекта, известный под ником Dr. Eli David, обратился к владельцу X Илону Маску с просьбой объяснить, что это значит. Позднее он сообщил, что это был официальный аккаунт президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который был взломан. На данный момент страница восстановлена.

Ранее стало известно, что рэпер Канье Уэст назвал себя нацистом и заявил о любви к Гитлеру.

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