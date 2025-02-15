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22:20, 15 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский не обрадовался вежливому диалогу между Россией и США

Зеленский заявил, что не рад вежливой манере диалога между Россией и США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции заявил, что не рад вежливому диалогу между Россией и США. Трансляция велась на официальном YouTube-канале главы государства.

«Если диалог будет в такой вежливой манере, которую сейчас демонстрируют США по отношению к России, то мы не очень рады этому, будем честны, но это жизнь», — сказал политик.

Во время своей речи Зеленский выступил с критикой Трампа, заявив, что для мирных переговоров по Украине американский президент для начала должен связаться с ним, а не с российской стороной. «Если Трамп действительно хочет добиться результата, он сначала должен договориться с нами, а уже потом давить на Путина», — сказал он.

Вот это да!
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