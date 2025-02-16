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10:25, 16 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ арестовала россиянина за передачу данных Украине

ФСБ арестовала жителя Комсомольска-на-Амуре за передачу информации Украине
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) арестовала жителя Комсомольска-на-Амуре за передачу информации Главному управлению разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что россиянина подозревают в совершении госизмены. Какие именно сведения передавал мужчина, неизвестно.

«Уголовное дело (...) возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю», — сообщили в спецслужбе.

Ранее 14 февраля сообщалось, что в Крыму суд приговорил к 13 годам и 2 месяцам лишения свободы местного жителя за работу на Службу безопасности Украины.

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