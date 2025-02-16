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15:34, 16 февраля 2025Мир

Появилась карта интересующих США украинских полезных ископаемых

РБК опубликовал карту украинских полезных ископаемых, интересующих Трампа
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В числе украинских полезных ископаемых, которые интересуют президента США Дональда Трампа, оказался бериллий, графит, литий, марганец, титан и цирконий. Об этом сообщает РБК и публикует соответствующую инфографику.

Согласно карте, добыть такие ископаемые можно далеко не во всех регионах страны. В частности, они сосредоточены на территории Донбасса.

Кроме указанных ископаемых, США могут заинтересоваться титаном и железной рудой.

Об официальном предложении Киева администрации президента США Дональда Трампа доли полезных ископаемых на территории Украины стало известно в начале февраля.

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