Появилась карта интересующих США украинских полезных ископаемых

РБК опубликовал карту украинских полезных ископаемых, интересующих Трампа

В числе украинских полезных ископаемых, которые интересуют президента США Дональда Трампа, оказался бериллий, графит, литий, марганец, титан и цирконий. Об этом сообщает РБК и публикует соответствующую инфографику.

Согласно карте, добыть такие ископаемые можно далеко не во всех регионах страны. В частности, они сосредоточены на территории Донбасса.

Кроме указанных ископаемых, США могут заинтересоваться титаном и железной рудой.

Об официальном предложении Киева администрации президента США Дональда Трампа доли полезных ископаемых на территории Украины стало известно в начале февраля.

