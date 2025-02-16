Россиянам посоветовали временно удалить WhatsApp

Эксперт по информбезопасности Раевский посоветовал временно удалить WhatsApp

Эксперт по информационной безопасности Алексей Раевский в беседе с изданием «Аргументы и факты» посоветовал россиянам временно удалить мессенджер WhatsApp из-за обнаруженной уязвимости в системе безопасности, которая позволяет внедрять на устройства вредоносное программное обеспечение.

«Можно удалить просто WhatsApp с своего устройства и некоторое время им не пользоваться», — отметил специалист.

Специалист объяснил, что уязвимости «нулевого дня», подобные обнаруженной, обычно слишком дорогостоящие, чтобы использовать их для массового мошенничества. Он рассказал, что обычно их применяют точечно для атак на лиц, владеющих конфиденциальными данными.

Ранее стало известно, что пользователям мессенджера WhatsApp угрожает опасность, связанная с попытками заражения их устройств с помощью вредоносного программного обеспечения Graphite. Угроза исходит от зараженных PDF-файлов, которые распространяются через групповые чаты.