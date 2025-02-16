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18:36, 16 февраля 2025Мир

США задали европейским странам несколько вопросов о гарантиях Украине

Reuters: США задали Европе вопрос о готовности развернуть войска на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

США задали странам Европы вопрос об их готовности развернуть войска на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на текст дипломатического демарша, с которым ознакомилось агентство.

«Соединенные Штаты спросили своих европейских союзников, что им нужно от Вашингтона для участия в мерах безопасности на Украине», — говорится в тексте статьи.

Как отметили журналисты, Вашингтон также спросил у европейских стран, кто из них мог бы внести свой вклад в гарантии безопасности Украине. Кроме того, уточняется, какая могла бы быть численность контингента европейских стран, размещенного на Украине.

Ранее финский президент Александр Стубб сообщил, что США разослали в страны Европы документ с вопросами, которые включают разные варианты гарантий безопасности. При этом в Госдепе США не стали отрицать эту информацию.

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