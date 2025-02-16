В Ингушетии совершили покушение на осужденного за пытки экс-начальника полиции

112: В Ингушетии совершили покушение на осужденного за пытки экс-главу полиции

В Ингушетии совершили покушение на экс-начальника полиции Карабулака Илеза Нальгиева, который был осужден за пытки задержанного, сообщает Telegram-канал 112.

Неизвестный расстрелял Нальгиева, после чего скрылся. Машину подозреваемого нашли сожженной в селе Сурхахи.

Как сообщает Telegram-канал, правоохранители считают, что что за попыткой покушения могут стоять последователи баталхаджинской террористической организации (Боевое крыло группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России).

В 2012 году Нальгиева приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Его обвиняли в пытках задержанного с целью добиться признания в совершении теракта.