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11:32, 16 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о покушении на осужденного за пытки экс-начальника полиции

Осужденного за пытки экс-начальника полиции спас от покушения заклинивший затвор
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В Ингушетии совершили покушение на осужденного за пытки экс-начальника полиции

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Бывшего начальника полиции Карабулака Илеза Нальгиева, на которого накануне было совершено покушение в Ингушетии, спас заклинивший затвор пистолета. Подробности раскрывает Baza.

По данным издания, на экс-начальника полиции напали вечером 15 февраля в Сунженском районе, когда он вместе с охранником шел к машине. В этот момент из припаркованного рядом автомобиля Lada вышел неизвестный — в руках у него был пистолет с глушителем.

После неудачного покушения мужчина сел в авто к сообщникам и уехал. Позже машину найдут сожженной в селе Сурхахи.

Сам Нальгиев получи ранение, сейчас он находится в больнице. Преступников ищут.

В 2012 году Илез Нальгиев был приговорен к восьми годам колонии за пытки задержанного.

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