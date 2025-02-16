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14:44, 16 февраля 2025Силовые структуры

В российском городе начали поиск сбежавшего из части военного

В Ростове-на-Дону разыскивают контрактника, сбежавшего из воинской части
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов разыскивают контрактника по имени Сергей, который сбежал из воинской части. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным издания, мужчина находился под стражей, после чего подписал контракт с Министерством обороны России. Он должен был отправиться в зону специальной военной операции, но сбежал.

Уточняется, что военный может находиться в Железнодорожном или Советском районах города.

Ранее суд в Сахалинской области приговорил к семи годам лишения свободы военного за два побега из части.

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