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09:11, 16 февраля 2025Бывший СССР

Взрывы прогремели на территории Одесской области

В Одесской области прогремели взрывы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На юге Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

Уточняется, что взрывы были слышны в Белгород-Днестровском районе Одесской области, а удары наносились двумя ракетами «Искандер-М».

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигналы сирен воздушной тревоги прозвучали в Житомирской и Сумской областях. На данный момент режим предупреждения об угрозе с воздуха в регионе отменен.

Ранее новая серия взрывов прогремела в Киеве.

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