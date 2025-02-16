Взрывы прогремели на территории Одесской области

В Одесской области прогремели взрывы

На юге Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

Уточняется, что взрывы были слышны в Белгород-Днестровском районе Одесской области, а удары наносились двумя ракетами «Искандер-М».

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигналы сирен воздушной тревоги прозвучали в Житомирской и Сумской областях. На данный момент режим предупреждения об угрозе с воздуха в регионе отменен.

Ранее новая серия взрывов прогремела в Киеве.

