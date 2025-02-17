В Минобороны России заявили о взятии под контроль Фиголевки Харьковской области

Российская армия заняла село Фиголевка Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли группировки войск «Запад». Кроме того, российские бойцы нанесли поражение формированиям пяти бригад Вооруженных сил Украины и двух бригад теробороны в районе Кондрашевки, Голубовки, Загоруйковки, Новой Кругляковки Харьковской области, Новолюбовки Луганской народной республики, а также Колодези и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Запада» свыше 190 военнослужащих, семь автомобилей, три бронетранспортера М113 производства США и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе гаубицу FH-70, поставленную ВСУ из Великобритании. Помимо этого, уничтожены два склада боеприпасов.

Ранее, 15 февраля, российское оборонное ведомство отчиталось о взятии под контроль группировкой войск «Центр» села Березовка в ДНР. За день до этого сообщалось, что Российская армия силами бойцов Южной группировки войск заняла населенный пункт Дачное под Донецком.