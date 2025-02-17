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11:59, 17 февраля 2025Бывший СССР

В Молдавии призвали принять закон об иноагентах

Додон: Парламент Молдавии должен принять по примеру Грузии закон об иноагентах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Парламент Молдавии должен по примеру Грузии принять закон об иноагентах. Об этом заявил экс-глава республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон, передает ТАСС.

«Принятие закона об иноагентах по примеру США, многих стран ЕС, Грузии и других государств станет политическим обязательством Партии социалистов и будет прописано в том числе в нашей предвыборной платформе», — отметил Додон.

Он добавил, что после принятия этого закона неправительственные организации, финансируемые из-за рубежа, не смогут заниматься политикой. По словам бывшего президента республики, «таково требование времени». Додон подчеркнул, что его партия разработает и предложит парламенту принять соответствующий закон.

Экс-глава республики также назвал правильным решение Департамента эффективности правительства США (DOGE) аннулировать фонд в размере 486 миллионов долларов для «Консорциума по проведению выборов и укреплению политического процесса». Он заявил, что деньги американских граждан «разворовывались» и использовались в целях сохранения у власти президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности.

Ранее Игорь Додон обвинил власти Молдавии и президента страны Майю Санду в бездействии для предотвращения энергетического кризиса.

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