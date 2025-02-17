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13:16, 17 февраля 2025Ценности

Эмма Стоун вышла в свет с набитыми попкорном карманами

Актриса Эмма Стоун вышла в свет в платье с набитыми попкорном карманами
Мария Винар

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Американская актриса Эмма Стоун вышла в свет в необычном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

36-летняя знаменитость посетила концерт SNL50: Anniversary Special, посвященный популярному шоу Saturday Night Live, вместе с супругом, комиком и сценаристом Дэйвом Маккэри. Так, звезда «Круэллы» выбрала для мероприятия красное платье люксового бренда Louis Vuitton, оформленное высоким разрезом спереди и карманами, которые были набиты попкорном. Кроме того, она держала в руках пакет с упомянутой закуской.

Также можно заметить, что стилисты предложили Стоун примерить открытые туфли в тон платья и серьги. Визажисты, в свою очередь, сделали макияж с акцентом на губы, нанеся на них красную помаду.

В октябре прошлого года Эмма Стоун в полупрозрачной юбке пришла на показ фильма «Настоящая боль», который состоялся в рамках кинофестиваля в Нью-Йорке.

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