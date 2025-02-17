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16:53, 17 февраля 2025Силовые структуры

Главу муниципального района в России отправили в колонию на семь лет за махинации

Суд дал 7 лет колонии главе Катав-Ивановского района Шимановичу за мошенничество
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Челябинской области суд приговорил к семи годам лишения свободы главу Катав-Ивановского муниципального района за мошенничество во время работы адвокатом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Речь идет о Николае Шимановиче, уточняет «Коммерсантъ». Он признан виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему также назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что с 2019 по 2021 год он, работая адвокатом, похитил 4,4 миллиона рублей, предназначенные для конкурсного управляющего коммерческой компании. Шиманович представлял ее интересы. Его взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Ранее 17 февраля сообщалось, что в Красноярском крае суд приговорил к 1,5 года лишения свободы председателя краевой коллегии адвокатов за покушение на мошенничество при защите интересов клиента.

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