В российском регионе главу адвокатской коллегии осудили на 1,5 года

Главу Красноярской коллегии адвокатов осудили за покушение на мошенничество

В Красноярском крае суд приговорил к 1,5 года лишения свободы председателя краевой коллегии адвокатов за покушение на мошенничество при защите интересов клиента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в марте 2023 года руководителя фирмы задержали за растрату средств энергетической компании. Глава Красноярской коллегии адвокатов представлял его интересы. Друг задержанного связался с защитником и попросил помочь в освобождении подозреваемого из-под стражи. Адвокат пообещал за два миллиона рублей «договориться» с правоохранителями, чтобы глава компании получил домашний арест. Однако у защитника не было такой возможности, он хотел получить деньги и потратить на свои нужды.

Отмечается, что подозреваемого все-таки заключили под домашний арест, но без вмешательства адвоката. Когда знакомый узнал, что его друга не планировали отправлять в СИЗО, он обратился в ФСБ. На состоявшейся под контролем спецслужб встрече адвокат снизил сумму взятки до миллиона рублей. После передачи денег его задержали.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 36-летнего, 47-летнего и 39-летнего аферистов за мошенничество с продажей квартиры.