К зданию МВД Абхазии на фоне сообщений о смещении руководства вышли полицейские

В Сухуме на фоне сообщений о смещении руководства к зданию МВД вышли полицейские

На фоне сообщений о возможном смещении руководства Министерства внутренних дел (МВД) Абхазии к зданию ведомства в Сухуме вышли полицейские. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики, передает РИА Новости.

«В настоящее время в центральный аппарат прибывают сотрудники территориальных и непосредственно подчиненных МВД Абхазии подразделений, обеспокоенные распространяемой информацией о якобы смещении руководства Министерства внутренних дел», — говорится в сообщении.

В понедельник, 17 февраля, исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба отправил в отставку главу Службы госбезопасности (СГБ) страны Дмитрия Кучуберия. Отмечается, что увольнение главы СГБ в преддверии второго тура выборов президента привело к возмущению населения страны.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова заявила, что на Центральную избирательную комиссию Абхазии оказывалось давление. Она отметила, что заявка России на аккредитацию 200 наблюдателей на выборы президента страны не была рассмотрена в срок, из-за чего организовать их работу оказалось невозможно.