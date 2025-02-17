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10:37, 17 февраля 2025Россия

Кадыров показал кадры уничтожения блиндажа ВСУ под Суджей

Кадыров опубликовал видео уничтожения блиндажа ВСУ в Суджанском районе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео уничтожения блиндажа Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей Курской области. Ролик опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram.

На кадрах показано, как воздушная разведка полка 1434 «АХМАТ-Чечня» обнаружила близ села Мартыновка в Суджанском районе скрытый блиндаж противника под маскировочной сетью.

Российские военные нанесли серию прицельных ударов, в результате чего укрытие было уничтожено. По данным Кадырова, внутри блиндажа хранился боекомплект противника, который также сдетонировал.

«Спрятаться — не значит спастись. (...) Противник потерял не только укрытие, но и все, что в нем находилось», — написал глава Чечни.

Ранее Кадыров показал кадры удара по бронемашине ВСУ в Курской области. Сброс боеприпаса был совершен с помощью FPV-дрона.

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