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15:06, 13 февраля 2025Россия

Кадыров показал удар по бронемашине ВСУ в Курской области

Глава Чечни Кадыров показал кадры удара по бронемашине ВСУ в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры удара по бронемашине Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области с помощью FPV-дрона. Их он опубликовал в Telegram-канале.

«Суджанское направление Курской области. Очередной навал ВСУ был удачно остановлен доблестными защитниками нашего Отечества», — написал он.

По словам руководителя Чечни, в Суджанском районе Курской области в отражении атак ВСУ принимают в том числе бойцы полка «АХМАТ-Чечня», которым руководит боевой офицер Асламбек Салиев.

Ранее Кадыров показал кадры уничтожения укрытия ВСУ в Курской области. Бойцы «Ахмата» следовали наработанной тактике и оперативно передали разведданные в работу, а затем нанесли точечный удар по объекту дроном.

ЖЗЛ
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