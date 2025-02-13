Кадыров показал удар по бронемашине ВСУ в Курской области

Глава Чечни Кадыров показал кадры удара по бронемашине ВСУ в Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры удара по бронемашине Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области с помощью FPV-дрона. Их он опубликовал в Telegram-канале.

«Суджанское направление Курской области. Очередной навал ВСУ был удачно остановлен доблестными защитниками нашего Отечества», — написал он.

По словам руководителя Чечни, в Суджанском районе Курской области в отражении атак ВСУ принимают в том числе бойцы полка «АХМАТ-Чечня», которым руководит боевой офицер Асламбек Салиев.

Ранее Кадыров показал кадры уничтожения укрытия ВСУ в Курской области. Бойцы «Ахмата» следовали наработанной тактике и оперативно передали разведданные в работу, а затем нанесли точечный удар по объекту дроном.