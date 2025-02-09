Кадыров показал уничтожение укрытия ВСУ в Курской области

Кадыров опубликовал видео уничтожения укрытия ВСУ в Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения укрытия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Их он опубликовал в Telegram-канале.

«Курское направление, работа группы "Хохла" легендарного спецназа "Ахмат". В ходе воздушной разведки было обнаружено вражеское укрытие в одном из частных домов», — написал он.

По словам Кадырова, бойцы «Ахмата» следовали наработанной тактике и оперативно передали разведданные в работу. Впоследствии бойцы нанесли точечный удар по объекту дроном-камикадзе. В результате все цели удалось ликвидировать, под удар также попал автоматический станковый гранатомет Mk 1.

Ранее Кадыров обнародовал кадры уничтожения ВСУ в Курской области. На записи был показан FPV-дрон, который нанес прицельный удар по солдатам и технике.