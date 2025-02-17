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14:47, 17 февраля 2025Ценности

Ким Кардашьян едва не задохнулась из-за одной детали на платье

Ким Кардашьян запаниковала из-за нехватки воздуха в чрезмерно узком платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: John Shearer / WireImage / Getty Images

Американская телезвезда Ким Кардашьян рассказала о пережитой панической атаке из-за одной детали на платье с бала Met Gala. Отрывок из эпизода шоу The Kardashians публикует Page Six.

В новом выпуске зрителям показали подготовку знаменитости к мероприятию, на котором она появилась в наряде Maison Margiela, созданном Джоном Гальяно. На размещенных кадрах видно, что чрезмерно тугой корсет сдавливал талию Кардашьян, оставляя следы на ее спине даже во время примерки.

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Перед самим выходом на ковровую дорожку Кардашьян и вовсе запаниковала из-за нехватки воздуха в узком наряде. «Это не так комфортно, как это может выглядеть. У меня клаустрофобия. Мне кажется, меня сейчас стошнит. Я никогда не ощущала себя подобным образом. Я не могу дышать, не могу снять платье. Я умру, если не сниму его в ближайшее время. Я правда едва не задохнулась», — сказала она.

Ранее в феврале Ким Кардашьян представила белье для увеличения ягодиц. В ассортименте марки появилось корректирующие изделия, в которые вшиты специальные мягкие накладки, призванные приподнимать ягодицы и добавлять им до пяти сантиметров объема.

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