Ким Кардашьян едва не задохнулась из-за одной детали на платье

Ким Кардашьян запаниковала из-за нехватки воздуха в чрезмерно узком платье

Американская телезвезда Ким Кардашьян рассказала о пережитой панической атаке из-за одной детали на платье с бала Met Gala. Отрывок из эпизода шоу The Kardashians публикует Page Six.

В новом выпуске зрителям показали подготовку знаменитости к мероприятию, на котором она появилась в наряде Maison Margiela, созданном Джоном Гальяно. На размещенных кадрах видно, что чрезмерно тугой корсет сдавливал талию Кардашьян, оставляя следы на ее спине даже во время примерки.

Перед самим выходом на ковровую дорожку Кардашьян и вовсе запаниковала из-за нехватки воздуха в узком наряде. «Это не так комфортно, как это может выглядеть. У меня клаустрофобия. Мне кажется, меня сейчас стошнит. Я никогда не ощущала себя подобным образом. Я не могу дышать, не могу снять платье. Я умру, если не сниму его в ближайшее время. Я правда едва не задохнулась», — сказала она.

Ранее в феврале Ким Кардашьян представила белье для увеличения ягодиц. В ассортименте марки появилось корректирующие изделия, в которые вшиты специальные мягкие накладки, призванные приподнимать ягодицы и добавлять им до пяти сантиметров объема.