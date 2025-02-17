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11:21, 17 февраля 2025Мир

Китай ответил на слова Трампа о «смерти» БРИКС

МИД КНР о словах Трампа: Победителей в тарифных и торговых войнах нет
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Победителей в тарифных и торговых войнах не может быть, поскольку они лишь вредят интересам народов всех стран. Таким образом официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь ответил на заявления президента США Дональда Трампа о якобы «смерти» межгосударственного объединения БРИКС, передает китайский портал YiCai.

«Что касается введения США дополнительных пошлин, то Китай неоднократно высказывал свою позицию по этому вопросу: в торговых или тарифных войнах нет победителей, поэтому из-за них пострадают лишь общие интересы народов всех стран», — отметил дипломат.

13 февраля Трамп заявил о «смерти» БРИКС после его угроз ввести пошлины. По его словам, межгосударственное объединение создавалось с «мутной и нехорошей» целью. Глава Белого дома подчеркнул, что продолжит вводить пошлины против «тех, кто плохо себя ведет».

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