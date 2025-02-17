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11:38, 17 февраля 2025Ценности

Марк Эйдельштейн появился на премии BAFTA в трендовых брюках

Актер Марк Эйдельштейн появился на премии BAFTA в трендовых брюках-клеш
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: John Phillips / BAFTA / Getty Images for BAFTA

Российский актер Марк Эйдельштейн появился на премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в трендовых брюках. Снимки публикует Page Six.

22-летняя знаменитость вышел на ковровую дорожку в черном костюме люксового бренда McQueen, который состоял из покрытого стразами пиджака и брюк актуальной модели клеш. Образ завершали грубые ботинки и галстук в тон образу. Известно, что Эйдельштейн посетил мероприятие вместе с коллегой Юрой Борисовым.

Юра Борисов также приехал на премию BAFTA в костюме люксового бренда Louis Vuitton.

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