На юге Крыма произошел транспортный коллапс

На юге Крыма из-за сильного снегопада произошел транспортный коллапс

На юге Крыма из-за сильного снегопада произошел транспортный коллапс. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На полуострове выпало обильное количество осадков в виде дождя с мокрым снегом. Власти объявили штормовое предупреждение.

Больше всего снегом засыпало Ялту. На дорогах образовался гололед, из-за чего образовались километровые пробки. Портал «Крым 24» позднее сообщил, что дорогу между Ялтой и Алуштой удалось расчистить, движение восстановлено.

По прогнозу метеорологов, осадки будут идти до утра 17 февраля. Учеников начальных классов было решено перевести на дистанционный режим.

