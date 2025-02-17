Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:21, 17 февраля 2025Экономика

На юге Крыма произошел транспортный коллапс

На юге Крыма из-за сильного снегопада произошел транспортный коллапс
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На юге Крыма из-за сильного снегопада произошел транспортный коллапс. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На полуострове выпало обильное количество осадков в виде дождя с мокрым снегом. Власти объявили штормовое предупреждение.

Больше всего снегом засыпало Ялту. На дорогах образовался гололед, из-за чего образовались километровые пробки. Портал «Крым 24» позднее сообщил, что дорогу между Ялтой и Алуштой удалось расчистить, движение восстановлено.

По прогнозу метеорологов, осадки будут идти до утра 17 февраля. Учеников начальных классов было решено перевести на дистанционный режим.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названа дата переговоров по Украине с участием делегации России в Саудовской Аравии

      Зеленский не посетит встречу по Украине в Саудовской Аравии

      Трамп высказался о разрешении для Европы закупать у США оружие для Украины

      Звезда «Мастера и Маргариты» назвала Юру Борисова сволочью

      Россия освободила еще одного американца

      На юге Крыма произошел транспортный коллапс

      Концерт Лолиты отменили еще в одном городе

      Женщина пострадала при атаке беспилотников ВСУ на российский регион

      Прокурор незаконно получил интимные фотографии невиновной женщины

      Пожаловавшейся на недостаток секса девушке дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше