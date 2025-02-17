Одна деталь в джинсах певицы Ланы Дель Рей привлекла внимание фанатов

Одна деталь в наряде американской певицы Ланы Дель Рей привлекла внимание фанатов. Снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость опубликовала новое фото, на котором поклонники заметили красную вышивку на ее джинсах. Выяснилось, что на брюках исполнительницы была вышита фамилия ее мужа — Джереми Дюфрена. Известно, что супруг певицы работает гидом по местам обитания аллигаторов.

В сентябре 2024 года сообщалось, что Лана Дель Рей вышла замуж в платье из секонд-хенда. Знаменитость купила наряд в комиссионном магазине Vintage Market by Trashy Diva в Новом Орлеане, США, еще в мае.

Дюфрен и Лана Дель Рей познакомились еще пять лет назад, в марте 2019 года, когда певица поехала в штат Луизиана перед концертом. Она нашла и забронировала тур в компании Arthur's Air Boat Tours, где Дюфрен и сейчас работает гидом. Их отношения завязались не сразу.