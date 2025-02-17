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04:24, 17 февраля 2025Интернет и СМИ

Парень проснулся и обнаружил на лице появившийся ночью загадочный синяк

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Deep_Signature_6359 показал на портале загадочный синяк, который он обнаружил после пробуждения. Комментаторы посоветовали парню обратиться к его лечащему врачу.

Автор поста опубликовал фото, на котором он лежит с закрытыми глазами. На правом веке рассказчика можно заметить фиолетовый вытянутый синяк. Парень признался, что не представляет, как мог получить его и добавил, что обычно он очень крепко спит.

Комментаторы предположили, что автор поста мог уронить телефон на лицо перед сном, а также назвали в качестве возможной причины его появления повышение артериального давления. «Не слушай диагнозы с Reddit. Обратитесь к своему лечащему врачу и покажите это фото. И вам поставят диагноз, осмотрев вас и изучив вашу историю болезни», — написал один из пользователей.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как снял носок и сделал о своем здоровье неприятное открытие. Пользователи призвали автора поста срочно обратиться к кардиологу.

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