Парень проснулся и обнаружил на лице появившийся ночью загадочный синяк

Пользователь Reddit с ником Deep_Signature_6359 показал на портале загадочный синяк, который он обнаружил после пробуждения. Комментаторы посоветовали парню обратиться к его лечащему врачу.

Автор поста опубликовал фото, на котором он лежит с закрытыми глазами. На правом веке рассказчика можно заметить фиолетовый вытянутый синяк. Парень признался, что не представляет, как мог получить его и добавил, что обычно он очень крепко спит.

Комментаторы предположили, что автор поста мог уронить телефон на лицо перед сном, а также назвали в качестве возможной причины его появления повышение артериального давления. «Не слушай диагнозы с Reddit. Обратитесь к своему лечащему врачу и покажите это фото. И вам поставят диагноз, осмотрев вас и изучив вашу историю болезни», — написал один из пользователей.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как снял носок и сделал о своем здоровье неприятное открытие. Пользователи призвали автора поста срочно обратиться к кардиологу.