Появились кадры с «Панцирем» в Калифорнии

В сети появились кадры с ЗРПК «Панцирь-С1Э» в Калифорнии

В сети появились кадры с зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» на территории Национального учебного центра Форт Ирвин в штате Калифорния. Снимки опубликованы в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Отмечается, что американцы вывезли комплекс из Ливии в июне 2020 года в ходе боев за Триполи. C-17 ВВС США забрал комплекс в аэропорту Зувара, расположенном к востоку от Триполи, и доставил его на авиабазу Раммштайн в Германии. Затем комплекс перевели в Соединенные Штаты, «где он до сих пор на ходу».