Россия резко снизила экспорт одного сельхозтовара

Зерновой союз: Отгрузка российского зерна на экспорт упала в 2,2 раза

К середине текущего месяца Россия отгрузила на экспорт 39,8 миллиона тонн зерна. Об этом заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Его процитировало «Интерфакс».

По его словам, если сравнивать с показателями на аналогичную дату прошлого года, то экспорт снизился в 2,2 раза. Поставки пшеницы на внешний рынок составили чуть больше 32 миллионов тонн.

В связи с этим Злочевский усомнился в том, что сбудется прогноз Минсельхоза об экспорте в этом сезоне 57 миллионов тонн зерна. Даже с учетом полной выборки квоты на пшеницу, двух региональных квот на кукурузу и возможных поставок в государства Евразийского экономического союза, на экспорт в которые квота не распространяется, к уже отгруженному объему может быть еще прибавлено не больше 12 миллионов тонн.

«Никак 57 миллионов тонн не набирается», — констатировал Злочевский.

Кроме того, он заявил, что на фоне нынешних цен на зерно экспортные операции оказались нерентабельными.

Ранее сообщалось, что с июля по декабрь прошлого года Египет нарастил импорт российской пшеницы в 1,8 раза. Таким образом эта североафриканская страна стала лидером по импорту данного вида российской сельхозпродукции.