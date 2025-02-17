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15:00, 17 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили об опасных явлениях

Синоптик Вильфанд: Опасные погодные явления прогнозируются в четырех округах РФ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Мокрый снег, сильный ветер и гололед прогнозируются в начале недели в регионах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов (ФО). Об этом предупредил жителей этих частей страны научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Мощные осадки продолжатся в Южном ФО как минимум до вторника, 18 февраля. Мокрый снег, дождь и гололедица обрушатся на Краснодарский край и Ростовскую область, отметил синоптик. По словам Вильфанда, это связано с аномально холодными температурами — ночью столбики термометров показывают от минус 3 до минус 8 градусов, а днем воздух не прогревается выше нуля градусов.

«Обращу внимание на Краснодарский край, здесь в понедельник ожидается мокрый снег и снег, на юге региона не исключен дождь, усиление ветра составит 22-27 метров в секунду, поэтому метель, а на дорогах снежные заносы. Непосредственно по Сочи такой прогноз выпущен: по вторник включительно — очень сильный снег в предгорьях и горах, сильное налипание мокрого снега. Лавиноопасно уже выше 1000 метров, то есть там катание на лыжах сейчас запрещено», — подчеркнул метеоролог.

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Мощные осадки и ветер с порывами до 20 метров в секунду также ожидаются в Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В Республике Ингушетия и Чеченской Республике ветер усилится до 23 метров в секунду, а в Приморском крае — до 25 метров в секунду, добавил специалист.

«Циклон прошел по югу, но он направился в сторону Приволжского федерального округа, поэтому и в Пензенской области, и в Ульяновской, и в Самарской приличные осадки выпали — от 10 до 20 миллиметров, в Татарстане — до 15 миллиметров. Даже в Пермском крае их было много, в Краснодарском крае тоже сильные осадки наблюдались, выпало до 25 миллиметров», — заключил Вильфанд.

Ранее синоптик рассказал, что 23 февраля в Москве погода будет близкой к климатической норме. Ночью столбики термометров покажут минус 4-9 градусов Цельсия, а днем — минус 1-4 градуса.

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