Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:22, 17 февраля 2025Путешествия

Россиянин отправился в Эстонию и стал фигурантом уголовного дела из-за кружки в багаже

ФТС: Россиянин попытался вывезти в Эстонию пивную кружку за 374 тысячи рублей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: ФТС России

Россиянин отправился в Эстонию и стал фигурантом уголовного дела из-за антикварной кружки в багаже. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Отмечается, что мужчина следовал в Нарву и попытался вывезти запрещенный предмет через пункт пропуска Ивангород. Там в его сумке обнаружили серебряную пивную кружку весом более килограмма.

Материалы по теме:
«Это смог бы провернуть даже ребенок» Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
«Это смог бы провернуть даже ребенок»Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
16 сентября 2022
«Я не жалею, что воровала. Я жалею, что меня поймали» Как воровка всю жизнь крала драгоценности на миллионы долларов, но попалась на краже продуктов
«Я не жалею, что воровала. Я жалею, что меня поймали»Как воровка всю жизнь крала драгоценности на миллионы долларов, но попалась на краже продуктов
18 апреля 2021

По данным экспертизы, редкий предмет оценивается в 374 тысячи рублей. Это оказалась пивная кружка из Германии с изображением сцены из Нового Завета. Крышка украшена по мотивам «Притчи о блудном сыне» из Евангелия от Луки и растительным орнаментом.

Россиянин заявил, что вез кружку за границу по просьбе знакомого за вознаграждение. В итоге таможенники завели уголовное дело о контрабанде культурных ценностей и начали расследование.

Ранее пассажирка из Дубая оказалась под угрозой тюрьмы в России из-за часов и кольца в сумочке. Женщина заявила, что украшения с 323 бриллиантами ей подарил муж.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров и Ушаков вылетят на переговоры с США

      Россиянка пыталась выяснить правду о муже на СВО и получила неожиданный ответ

      Минобороны заявило об уничтожении американского танка Abrams в Курской области

      Учителя захотели уволиться из элитной российской школы после изнасилования мальчика

      Эмма Стоун вышла в свет с набитыми попкорном карманами

      На Западе назвали предложение Зеленского о единой армии Европы несбыточной мечтой

      Российская армия отбила у ВСУ еще один населенный пункт в Курской области

      СК возбудил дело из-за травмированного ребенка в российском бассейне

      Раскрыты новые подробности о боях в Курской области

      Агент Головина оценил отказ украинца приветствовать россиянина перед матчем Лиги чемпионов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше