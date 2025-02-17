Сообщение о лишении жилья за долги по ЖКУ не подтвердилось

Сообщение о лишении жилья за долги по ЖКУ не нашло подтверждения

Ранее в феврале в СМИ появилась информация, что с 2025 года для должников за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) вводятся более жесткие меры, призванные стимулировать своевременное исполнение обязательств. Как уточняется, одним из самых жестких последствий накопления долгов является возможность потери жилья. В случаях, когда сумма задолженности превышает 200–300 тысяч рублей, суд может вынести решение о продаже квартиры с торгов. Вырученные средства будут направлены на погашение долга, а оставшаяся сумма возвращена владельцу. Если жилье находится в долевой собственности, то все совладельцы несут солидарную ответственность за оплату ЖКУ.

Однако эта информация не нашла подтверждения. В России лишение жилья за долги по оплате ЖКХ возможно только в исключительных случаях и при соблюдении строгих процедур, установленных законодательством. Основные нормы, регулирующие этот вопрос, содержатся в Жилищном кодексе РФ и Гражданском кодексе РФ.

Так, в статье 90 ЖК РФ говорится, что, если жилое помещение является муниципальным (социальный наем) и наниматель систематически не оплачивает коммунальные услуги, его могут выселить. Однако выселение возможно только по решению суда и с предоставлением другого жилья (меньшей площади или в общежитии). Но это не касается собственников жилья.

В статье 446 ГК РФ говорится, что собственник жилья не может быть лишен единственного пригодного для проживания помещения даже при наличии долгов по ЖКХ. Это защищает граждан от потери жилья из-за финансовых трудностей. Исключение: если жилье является предметом ипотеки и по кредиту есть долги, то оно может быть изъято в рамках исполнительного производства.

Согласно Федеральному закону «Об исполнительном производстве» (статья 79), взыскание долгов по ЖКХ может осуществляться через судебных приставов, но единственное жилье не подлежит изъятию.

Публикация получила широких охват в СМИ и социальных сетях. В частности, об этом написали «Царьград», «МК Рязань», «Татар-информ» и «СибМедиа».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».