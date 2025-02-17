Стало известно о планах европейцев разместить на Украине до 30 тысяч военных

WP: Европейские союзники планируют разместить на Украине до 30 тысяч военных

Европейские союзники планируют по завершении конфликта разместить на Украине до 30 тысяч военных. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники пишет газета The Washington Post (WP).

«Последняя версия европейского плана предусматривает создание сил (...) сдерживания из нескольких бригад, возможно, от 25 до 30 тысяч военнослужащих, которые не будут размещены вдоль линии соприкосновения», — передает издание слова собеседников.

Источники WP отметили, что силы европейцев должны стать «демонстрацией силы», которые могут быть подстрахованы подкреплениями за пределами Украины.

Ранее стало известно, что лидеры европейских стран на саммите в Париже обсудят размещение войск на Украине по окончании конфликта.