Стилист Влад Лисовец ответил на сообщения о раке на поздней стадии

Лисовец после сообщений о раке на поздней стадии заявил, что все не так плохо

Российский стилист Влад Лисовец ответил на сообщения о раке на поздней стадии. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

52-летний знаток моды продемонстрировал фотосессию в брючном костюме горчичного оттенка, поблагодарив поклонников за беспокойство и отметив, что на данный момент с ним все в порядке. При этом стилист не стал отрицать наличие проблем со здоровьем, однако опроверг степень их серьезности.

«Посмотрите на меня, на посты и последние поездки — все не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы», — заявил Лисовец.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Влад Лисовец может быть признан неизлечимо больным из-за онкологического заболевания.