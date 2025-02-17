Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:54, 17 февраля 2025Ценности

Стилист Влад Лисовец ответил на сообщения о раке на поздней стадии

Лисовец после сообщений о раке на поздней стадии заявил, что все не так плохо
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российский стилист Влад Лисовец ответил на сообщения о раке на поздней стадии. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

52-летний знаток моды продемонстрировал фотосессию в брючном костюме горчичного оттенка, поблагодарив поклонников за беспокойство и отметив, что на данный момент с ним все в порядке. При этом стилист не стал отрицать наличие проблем со здоровьем, однако опроверг степень их серьезности.

«Посмотрите на меня, на посты и последние поездки — все не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы», — заявил Лисовец.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Влад Лисовец может быть признан неизлечимо больным из-за онкологического заболевания.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Помощник Путина раскрыл подробности переговоров с США по Украине в Саудовской Аравии. Кремль хочет прояснить один вопрос

      Отель-тюрьму для принцев назвали возможным местом переговоров России и США

      Бастрыкин заинтересовался неотапливаемым домом с вечными заливами и плесенью

      Названы сроки разрешения дефицита кадров в России

      В России назвали неприемлемым участие Зеленского в управлении новой Украиной

      В российском регионе осудили бизнесмена за призывы к геноциду

      Известная певица рассказала о расставании с Фадеевым

      Порошенко назвал Зеленского уклонистом

      Звезда «Золушки» посетила премию BAFTA в откровенном платье без бюстгальтера

      Доктор Мясников призвал отправить на принудительные работы одну категорию россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше