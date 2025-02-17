Суд в Москве оштрафовал Центробанк

ТАСС: Центробанк оштрафовали за незаконное хранение боевого оружия

Савеловский суд Москвы оштрафовал Центробанк за нарушения правил хранения боевого оружия, которые были выявлены в ходе проверки одного из зданий регулятора. Об этом пишет ТАСС.

Банк России признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.10 КоАП РФ (Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия).

Сумма штрафа не раскрывается, однако отмечается, что по данной статье для юрлиц предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

Ранее один из российских банков оштрафовали за звонки должнику из Иркутска раз в полчаса. В судебном заседании представитель банка заявила, что поскольку на мужчину оформлено два займа, то ему могут звонить в два раза чаще. Суд доводы кредитной организации во внимание не принял и оштрафовал банк на 50 тысяч рублей.