Возможность Трампа урегулировать конфликт на Украине связали с одной книгой

Hill: Трамп — лучший переговорщик по Украине, так как написал книгу о сделках

Людям необходимо доверять президенту США Дональду Трампу в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Маркуэйн Маллин, сообщает The Hill.

«Сейчас люди лишаются жизней каждый день. Мы знаем, что у нас в Белом доме лучший переговорщик из возможных (...) И я верю, что если мы будем доверять этому процессу, он сможет договориться о мирном соглашении для обеих стран», — сказал он.

Он напомнил, что американский лидер буквально написал книгу под названием «Искусство заключать сделки», поэтому он точно знает, как вести переговоры.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен на переговоры по урегулированию конфликта в его стране. Отмечается, что встреча Трампа и российского лидера Владимира Путина также может скоро состояться в Саудовской Аравии.