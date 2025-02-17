Установлена личность задержанного за вымогательство администратора Telegram-канала

В Подмосковье задержан администратор каналов «Платежный щит» и «Финдозор»

В Подмосковье задержан администратор Telegram-каналов за вымогательство. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, сотрудники полиции задержали администратора каналов «Платежный щит» и «Финдозор», который подозревается в вымогательстве более 16 миллионов рублей у компании ООО «Пэйселекшен».

Сотрудники полиции установили, что злоумышленники создали ресурс для публикации сведений о финансово-кредитных организациях, которые якобы осуществляют вывод денег с использованием нелегальных интернет-казино. После этого они обратились в одну из компаний к начальству с требованием ежемесячно переводить им 0,5 биткоина за нераспространение дискредитирующих их фирмы сведений.

Оценив возможные риски, представители компании перечислили вымогателям более 16 миллионов рублей. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими задержан один из подозреваемых в этом преступлении. При обыске изъяты телефоны и компьютерная техника. Также обнаружен список организаций, у которых они требовали деньги.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали администратора Telegram-канала по подозрению в вымогательстве.