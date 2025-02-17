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11:07, 17 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали администратора Telegram-канала за вымогательство

В Подмосковье задержали администратора Telegram-канала за вымогательство
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Подмосковье задержали администратора Telegram-канала по подозрению в вымогательстве. Об этом в Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 163 («Вымогательство») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники полиции установили, что злоумышленники создали ресурс для публикации сведений о финансово-кредитных организациях, которые якобы осуществляют вывод денег с использованием нелегальных интернет-казино. После этого они обратились в одну из компаний к начальству с требованием ежемесячно переводить им 0,5 биткоина за нераспространение дискредитирующей их фирмы сведений.

Оценив возможные риски, представители компании перечислили вымогателям более 16 миллионов рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержан один из подозреваемых в этом преступлении. При обыске изъяты телефоны и компьютерная техника. Также обнаружен список организаций, у которых они требовали деньги.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сотрудники полиции устанавливают всех соучастников криминальной схемы и обстоятельства их деятельности.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности о деле участвовавшего в создании спорткаров Spyker бизнесмена.

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