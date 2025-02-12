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12:27, 12 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о деле участвовавшего в создании спорткаров Spyker бизнесмена

Участвовавший в создании спорткаров бизнесмен Пессис обвиняется в вымогательстве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Участвовавшего в создании спорткаров Spyker бизнесмена Пессиса заочно арестовали в Москве

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Инвестор и бизнесмен Михаил Пессис, который принимал участие в проекте по созданию спорткаров Spyker, обвиняется в вымогательстве. Такие подробности о его деле раскрывает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала Тверского районного суда Москвы.

Мужчине предъявлено обвинение по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 163 («Вымогательство, совершенное организованной группой с угрозой применения насилия и применением насилия») УК РФ. Кроме того, он обвиняется по еще одной уголовной статье — о мошенничестве.

Ранее столичный суд заочно арестовал бизнесмена. Он объявлен в международный розыск.

Известно, что Пессис находится за границей.

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