Раскрыты подробности о деле участвовавшего в создании спорткаров Spyker бизнесмена

Участвовавший в создании спорткаров бизнесмен Пессис обвиняется в вымогательстве

Инвестор и бизнесмен Михаил Пессис, который принимал участие в проекте по созданию спорткаров Spyker, обвиняется в вымогательстве. Такие подробности о его деле раскрывает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала Тверского районного суда Москвы.

Мужчине предъявлено обвинение по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 163 («Вымогательство, совершенное организованной группой с угрозой применения насилия и применением насилия») УК РФ. Кроме того, он обвиняется по еще одной уголовной статье — о мошенничестве.

Ранее столичный суд заочно арестовал бизнесмена. Он объявлен в международный розыск.

Известно, что Пессис находится за границей.

