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11:45, 12 февраля 2025Силовые структуры

Участвовавшего в создании спорткаров Spyker бизнесмена Пессиса заочно арестовали в Москве

В Москве суд заочно арестовал бизнесмена Пессиса по делу о мошенничестве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Тверской суд Москвы заочно арестовал бизнесмена и инвестора Михаила Пессиса по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято по ходатайству следователя. Пессиса отправят в СИЗО как только его задержат или экстрадируют в Россию. Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве.

Бизнесмен объявлен в международный розыск. Известно, что мужчина покинул территорию России.

Пессис известен тем, что принимал участие в проекте по созданию спорткаров Spyker.

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