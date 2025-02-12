Участвовавшего в создании спорткаров Spyker бизнесмена Пессиса заочно арестовали в Москве

В Москве суд заочно арестовал бизнесмена Пессиса по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы заочно арестовал бизнесмена и инвестора Михаила Пессиса по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято по ходатайству следователя. Пессиса отправят в СИЗО как только его задержат или экстрадируют в Россию. Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве.

Бизнесмен объявлен в международный розыск. Известно, что мужчина покинул территорию России.

Пессис известен тем, что принимал участие в проекте по созданию спорткаров Spyker.