Участвовавшего в создании спорткаров Spyker бизнесмена Пессиса заочно арестовали в Москве

Тверской суд Москвы заочно арестовал бизнесмена и инвестора Михаила Пессиса по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.
Решение принято по ходатайству следователя. Пессиса отправят в СИЗО как только его задержат или экстрадируют в Россию. Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве.
Бизнесмен объявлен в международный розыск. Известно, что мужчина покинул территорию России.
Пессис известен тем, что принимал участие в проекте по созданию спорткаров Spyker.