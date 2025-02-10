Участвовавшего в создании спорткаров Spyker бизнесмена Пессиса объявили в розыск

Следователи объявили в междунардный розыск бизнесмена Пессиса

Следователи объявили в международный розыск бизнесмена Михаила Пессиса по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Бизнесмену вменяется статья 159 УК РФ («Мошенничестве в особо крупном размере»). Он объявлен также в федеральный розыск. Известно, что мужчина покинул территорию России. Следствие просит столичный суд заочно арестовать его. Пессису грозит до десяти лет колонии.

Бизнесмен известен тем, что принимал участие в проекте по созданию спорткаров Spyker.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд приговорил мужчину за обман 200 жителей на 10 миллионов рублей.