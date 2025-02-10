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12:11, 10 февраля 2025Силовые структуры

Аферист обманул более 200 россиян на 10 миллионов рублей и укатил в Таиланд

В Новосибирске суд приговорил мужчину за обман 200 жителей на 10 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирске суд приговорил местного жителя к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима за обман более 200 человек на 10 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Он возместил убыток одному потерпевшему, остальные исковые заявления переданы для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, заявил собеседник «Ленты.ру» в правоохранительных структурах.

По версии следствия, в период с марта 2019 по январь 2020 года подсудимый арендовал помещение и разместил объявления в социальных сетях о продаже телефонов и других гаджетов по заниженной стоимости. К нему обратились более 200 человек, перевели ему больше 10 миллионов рублей, но товар так и не получили.

После преступления мужчина скрылся в Таиланде. Он был объявлен в международный розыск, а потом экстрадирован в Россию.

Ранее злоумышленники украли 2,5 миллиона рублей у 54-летней россиянки, используя схему с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС)

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