Аферист обманул более 200 россиян на 10 миллионов рублей и укатил в Таиланд

В Новосибирске суд приговорил мужчину за обман 200 жителей на 10 млн рублей

В Новосибирске суд приговорил местного жителя к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима за обман более 200 человек на 10 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Он возместил убыток одному потерпевшему, остальные исковые заявления переданы для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, заявил собеседник «Ленты.ру» в правоохранительных структурах.

По версии следствия, в период с марта 2019 по январь 2020 года подсудимый арендовал помещение и разместил объявления в социальных сетях о продаже телефонов и других гаджетов по заниженной стоимости. К нему обратились более 200 человек, перевели ему больше 10 миллионов рублей, но товар так и не получили.

После преступления мужчина скрылся в Таиланде. Он был объявлен в международный розыск, а потом экстрадирован в Россию.

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