В Раде пошутили о создании Украиной своего НАТО за донаты

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, посмеялся над словами президента Украины Владимира Зеленского о создании Киевом «своего НАТО». Об этом парламентарий написал в Telegram.
«Угу. НАТО на донаты. А если пойти второй дорогой, то можно и на Tesla замахнуться», — пошутил нардеп.
Ранее Зеленский заявил, что самым влиятельным членом НАТО является президент России Владимир Путин. Он также отметил, что лучшей гарантией для Киева стало бы членство в альянсе.
Вместе с тем украинский лидер предрек уничтожение НАТО при одном условии. Им стал выход США из альянса.