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16:34, 17 февраля 2025Бывший СССР

В Раде пошутили о создании Украиной своего НАТО за донаты

Нардеп Дубинский пошутил о создании Украиной своего НАТО после слов Зеленского
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, посмеялся над словами президента Украины Владимира Зеленского о создании Киевом «своего НАТО». Об этом парламентарий написал в Telegram.

«Угу. НАТО на донаты. А если пойти второй дорогой, то можно и на Tesla замахнуться», — пошутил нардеп.

Ранее Зеленский заявил, что самым влиятельным членом НАТО является президент России Владимир Путин. Он также отметил, что лучшей гарантией для Киева стало бы членство в альянсе.

Вместе с тем украинский лидер предрек уничтожение НАТО при одном условии. Им стал выход США из альянса.

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