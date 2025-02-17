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14:53, 17 февраля 2025Экономика

В России заявили об отсутствии задачи поощрять возвращение иностранных брендов

Минпромторг: Задача поощрять возвращение иностранных брендов в РФ неактуальна
Вячеслав Агапов

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В России отсутствует задача поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов на местный рынок. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга РФ, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, зарубежный бизнес, который решил остаться работать в России, продолжает свою деятельность. Освободившиеся ниши после ухода прочих торговых марок будут замещать российские производители.

«Задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов не является актуальной», — пояснили представители Минпромторга.

Ранее Союз торговых центров (СТЦ) заявил о желании, чтобы западные бренды вернулись в Россию. Текущий набор компаний, представленных торговыми точками, не обеспечивает сравнимый объем продаж, поэтому продавцы обратились с предложением восстановить официальные продажи в России к Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего неизвестно о скором возвращении западных брендов, ушедших из страны после февраля 2022 года. Он уточнил, что даже если сами бренды изъявят желание попасть на российский рынок, то им придется это делать на конкурентной основе, что является общемировой практикой.

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