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13:12, 17 февраля 2025Экономика

В Кремле уточнили сообщения о желании западных брендов вернуться в Россию

Песков заявил об отсутствии заявлений западных компаний о желании вернуться в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал многочисленные сообщения о скором возвращении западных брендов, ушедших из страны после февраля 2022 года. По его словам, в Кремле ничего неизвестно о соответствующих заявлениях самих компаний, передает РИА Новости.

При этом он уточнил, что даже если сами бренды изъявят желание попасть на российский рынок, то им придется это делать на конкурентной основе, что является общемировой практикой.

О скором возвращении иностранных компаний в Россию заговорили на фоне первого телефонного разговора глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося на прошлой неделе, а также предстоящей встречи делегаций двух стран для обсуждения конфликта на Украине и американо-российских отношений.

Каких-либо официальных подтверждений планов компаний и брендов, а также непубличных заявлений о готовности нет, но в России аналитики уже оценивают, сколько компаний вернется. Кроме того, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил уверенность, что скоро в России снова можно будет расплачиваться картами Visa и Mastercard.

Позитивные изменения связывают как с остановкой боевых действий, так и с отменой западных санкций, хотя уход подавляющего большинства компаний не был связан непосредственно с ограничительными мерами, а вопрос их снятия не обсуждается. По крайней мере, со стороны США таких сигналов не поступало.

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